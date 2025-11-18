La dura advertencia de Sebastián Gallego a Marta: ''Si no quieres estar, coges la puerta y te vas''

telecinco.es 18 NOV 2025 - 14:00h.

El presentador le reprocha a la conquistadora su actitud en 'El loco amor'

Marta lanza un 'dardo envenenado' a Bea en 'El loco amor': "Yo me tengo más respeto"

Marc Kitus tiene una cita de clarificación con Marta porque no acaba de entender su actitud durante las últimas semanas en 'El loco amor'. El soltero inconquistable cree que su conquistadora no está interesada y le pide explicaciones, pero ella dice que no le ocurre nada si no que tiene ''días de bajón''.

Tras ver las imágenes de la cita en el plató del programa, Sebastián Gallego, sorprendido, le reprocha su actitud a Marta: ''Creo que estás descolocada. Tú eres conquistadora y él es el inconquistable, así que si no quieres estar aquí, coges la puerta y te vas'', le advierte.

''El rol de él está por encima del tuyo, el de Oriana y el mío, también está por encima del tuyo y que no te digamos, cuando nos contestas mal, no quiere decir que nos puedas hablar así. Y luego, si él te lleva allí porque está preocupado, no le puedes soltar siete borderías, tía'', le reprocha el presentador a Marta.

Marta explica que ella se ha llevado muchos palos por parte de Marc Kitus, pero Sebastián Gallego le explica que ese es el rol del soltero inconquistable: ''No tienes las cosas claras y no sé por qué, pero desde hace varios días contestas borde, estás irascible, no sé qué te pasa''.

La cita de clarificación de Marc Kitus y Marta: ''Yo soy real''