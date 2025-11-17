Oriana cree que Marc Kitus no dice la verdad sobre sus sentimientos hacia Fátima : ''Es un falso''

telecinco.es 17 NOV 2025 - 14:46h.

¿Sienten algo que va más allá de la amistad Fátima y Marc?

Marc Kitus y Marta revelan qué ocurrió realmente en su cita íntima: "Hubo más que besos"

Compartir







El regreso de Nadia a 'El loco amor' ha revolucionado el programa tanto, que Oriana cree que Fátima está demasiado pendiente de lo que hace o deja de hacer Marc Kitus con sus conquistadoras, por lo que ha querido saber si hay algo más entre los dos solteros inconquistables o solo una simple amistad y ha lanzado la pregunta sin dudarlo ni un solo segundo.

''¿Por qué te importa tanto?'', le pregunta Oriana a Fátima, pero ella se defiende: ''No me importa tanto, simplemente comento y ya está, no tiene nada de malo. Parece que todo gira en torno de Marc, nosotros nos llevamos bien, hay atracción y ya está''. Al escuchar lo de la atracción, Oriana ha reaccionado: ''Eso no es muy normal tampoco'', pero la soltera inconquistable cree que sí después de todo lo que han pasado en el programa.

Nadia, que ha escuchado todo atentamente, se muestra enfadada: ''A este paso, la cita íntima ya se la puede dar a ella'', pero Marc Kitus ha reaccionado y ha explicado que en estos momentos no siente nada de atracción por Fátima, pero Oriana no se cree absolutamente nada: ''Si te la encuentras en un hotel ¿no pasa nada?'', le pregunta la colaboradora.

Marc se sincera: ''Nada, cero'', y Oriana reacciona: ''Pero es que es un falso'', y Fátima también cree que miente: ''No tenemos sentimientos entre nosotros, pero que no hay atracción es falso, porque la tuvimos''. Tras su confesión, Reche entra al trapo: ''Tú tienes atracción por él, hay algo raro, yo creo que él por ti no tiene''.

''Me atrae, pero sin más, como me puede atraer el chico de enfrente, tampoco quiero que se me deje a mi como que yo voy detrás de él porque no es real'', se defiende Fátima de todas las acusaciones y afirma que Marc ''sigue j******'' porque le dio calabazas en su momento y cree que por eso dice que no siente atracción por ella porque la soltera inconquistable está muy segura de que sí.

¿Qué siente Fátima por Marc Kitus?