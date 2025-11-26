Agredida sexualmente mientras trabajaba limpiando un parque: "Quería llevarme al puente para violarme"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con Belén, una limpiadora que fue agredida sexualmente mientras trabajada limpiando un parque de Badajoz

Belén: "Me besó y me baboseó la cara y el cuello"

Compartir







Belén es operaria de la limpieza y trabaja cada día en el mismo lugar, en un parque de Badajoz. Lleva años, pero el pasado 13 de noviembre, mientras limpiaba, un hombre la atacó y fue víctima de una agresión sexual.

"Me hizo una especie de gancho y empezó a tocarme por todos los sitios. Me besó y me baboseó la cara y el cuello", cuenta Belén para tratar de advertir a otras posibles víctimas y animar a las personas que puedan haber sufrido algo parecido.

Belén, limpiadora agredida sexualmente: "Encontré la fórmula para poder quitármele de encima"

No había nadie cerca, pero esta mujer de 58 años es también deportista, atleta y ciclista, por lo que pudo utilizar toda su fuerza física para librarse de él. Tras escapar, decidió darse la vuelta para grabarle y conseguir que este hombre no vuelva a actuar.

Todos estos documentos ha sido claves para la Policía Nacional. Tras la denuncia, la mujer lo entregó todo y las imágenes han servido a los agentes para identificarlo y detenerlo.

Belén ha contado en 'El Programa de Ana Rosa' cómo sucedió todo: "Me manoseó los pechos y me llevó contra sus partes. Quería arrastrarme hacia el puente para violarme, pero encontré la fórmula para poder quitármele de encima".