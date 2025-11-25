El testimonio de Tomasa, que se ve obligada a compartir piso con 70 años: ''No se puede vivir así''

A Tomasa no le llega la pensión y comparte piso con tres personas

En algunas situaciones, a algunos jubilados la pensión no les llega para cosas muy básicas. La situación es difícil para muchos, según los últimos datos de la Seguridad Social, el 40% de las pensiones de jubilación sigue sin alcanzar los 1000 euros al mes. Además, un 5,6% de los jubilados no cobra ni 500 euros al mes.

Cada vez hay más personas de avanzada edad se ven obligadas a compartir piso con jóvenes para poder sobrevivir. Con todo esto, 'El programa de Ana Rosa' ha conectado en directo con Tomasa, que se encuentra en esta situación y lo denuncia porque asegura que la situación es insostenible.

Tomasa tiene 70 años y comparte piso con otras tres personas porque la pensión de 650 euros no le cubre los gastos: ''Sobrevivo. Pago 250 euros de alquiler. Hago la comida para varios días. Puedo comer tres o cuatro días lentejas, tres o cuatro días judías, dependiendo de cómo me vaya la economía, lo que me gaste''.

''No se puede vivir así. No puedo ir al teatro, no puedo irme al cine a no ser que los compañeros me digan 'Tomi, te invitamos'. Y te pueden invitar un día, pero no más. Y tampoco soy de las que dice 'Oye, invítame o págame una cerveza'. No, no soy de esa clase'', cuenta la afectada.

Explica que aunque tiene familia, la situación le afecta igual: ''Tengo mi tengo familia, pero claro, viven su vida y luego tengo mi pequeña familia que somos cuatro en el piso y nos llevamos fenomenal''.