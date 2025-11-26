Gracias al anillo inteligente que llevaba, han conseguido reabrir el caso

El anillo inteligente que reabre el caso de la muerte de la 'chamana de los empresarios': análisis de la actividad y variabilidad de la frecuencia cardíaca

Flor Bollini, conocida como la 'chamana de los empresarios de éxito', era muy conocida entre directivos, artistas y millonarios que buscaban terapias alternativas. La noche de su muerte asistía a una fiesta que, según la invitación, prometía ser salvaje. Horas más tarde, Flor aparecía desnuda, con quemaduras y rodeada de velas.

Los cinco testigos dan la misma versión: que llegaron tarde de una comida, la encontraron con vida y llamaron al 112. Pero ahora, un año después, esa historia se tambalea por lo que ha revelado el anillo inteligente que Flor llevaba, un dispositivo capaz de medir pulsaciones. Esa medianoche, cuando el anillo entra en descanso total, para los investigadores es el momento en el que ella muere, dos horas antes de la supuesta llamada al 112.

'El programa de Ana Rosa' habla en exclusiva con Fede Bollini, hermano de Flor, quien explica cómo se encuentra el caso de su hermana en la actualidad: “Ya pasó más de un año, se reabrió la causa pero no hubo ningún movimiento. Se hizo una elevación a Palma de Mallorca, se pidió sacarla de Ibiza, ya que el juzgado no parece competente al haber tantas irregularidades. Queremos que se investigue, que se llame a declarar a la gente nuevamente, pero como investigados, no como testigos, y que la justicia determine qué fue lo que pasó”.

Fede Bollini: "La secretaria de mi hermana habló con uno de los testigos porque se pusieron en contacto con ella a través del teléfono de mi hermana para informarle que había fallecido"

Además, comenta cómo se enteró de la muerte de su hermana: “La primera llamada que recibo fue diez horas posterior, yo me encontraba en Argentina. La secretaria de mi hermana habló con uno de los testigos porque se pusieron en contacto con ella a través del teléfono de mi hermana para informarle que había fallecido”.

Por último, explica cómo logró que se reabriera el caso: “La clave para lograr la reapertura es haber dedicado el último año completo de mi vida a esclarecer la verdad sobre la muerte de mi hermana. La constancia y el saber la verdad de esto. Tuve que viajar tres veces a Ibiza, un esfuerzo enorme, pero bueno, conseguimos la reapertura y estamos esperando que se den las diligencias que solicitamos ya hace muchos meses, y todavía no logramos que llamen a declarar a estas personas”.