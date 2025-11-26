telecinco.es 26 NOV 2025 - 14:10h.

Marc Kitus tuvo un encuentro íntimo con Nadia días antes de su gran final en 'El loco amor'

Nadia se rompe y confiesa que se arrepiente de haber tenido relaciones con Marc Kitus: "Le di una parte muy íntima"

Compartir







Días antes de su gran final en ‘El loco amor’, Marc Kitus tuvo una cita con Nadia, la conquistadora que se inició en el programa conociendo a Alexandra y que, más tarde, se lanzó a la piscina y se animó a pretender al catalán.

Un encuentro sobre el que han planeado las incógnitas hasta hoy, que han sido los propios protagonistas los que han contado qué fue lo que ocurrió entre ellos. Además, hemos podido ver algunas imágenes previas a su cita.

La cita íntima de Marc Kitus y Nadia

Hace unos días, Nadia confesó que se arrepentía de haber tenido una cita íntima con Marc Kitus y que se arrepentía de haberse entregado él. Para ella, la intimidad es algo muy importante y, tras una decepción con él, sentía que no tenía que haber hecho nada.

Días después, en la propia final del catalán, hemos podido ver las imágenes de ese encuentro y han sido ellos mismos los que han aclarado qué fue lo que ocurrió. Si quieres descubrir la respuesta a esa pregunta, no dudes en dar play al vídeo que encabeza esta noticia.