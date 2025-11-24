telecinco.es 24 NOV 2025 - 14:05h.

Nadia se ha sincerado en 'El loco amor' tras ver una reacción de Marc Kitus que no le ha gustado nada

Nadia, muy decepcionada con la actitud de Marc Kitus ante el abandono de Marta: “Estamos de relleno”

La decisión de Marc Kitus y Fátima de tener una cita íntima no ha dejado indiferente a nadie en el set de ‘El loco amor’. Oriana Marzoli y Sebastián Gallego se han quedado de lo más impactados, pero hay que decir que no han sido los únicos.

Como era de esperar, los conquistadores de ambos bandos también han tenido muchas reacciones y una de las más desgarradoras ha sido la de Nadia, que ha explotado contra Marc Kitus, diciéndole todo lo que pensaba sin filtros.

Nadia se rompe tras la cita de Marc Kitus y Fátima

La conquistadora se ha mostrado muy sincera y tajante tras ver la cita de Marc Kitus y Fátima. Visiblemente afectada, ha asegurado que ella le está “cayendo hasta bien” en comparación con su inconquistable, del que ha visto una reacción que no le ha gustado nada.

El interés de este por la almeriense no ha sentado nada bien a Nadia, que no ha dudado en decirle las cosas claras: “Me arrepiento de todo”, apuntaba, haciendo alusión a un momento íntimo que vivió con el catalán cuando las cámaras no grababan.

Hay que recordar que ambos tuvieron un encuentro hace unos días y que en él, los dos se dejaron llevar por la pasión: “Pasó de todo”, explicaba la conquistadora, dejando claro que, como explicaba Sebastián Gallego, ambos hicieron “tramas de mayores”.

Muy afectada y completamente rota, Nadia apuntaba: “Es una cosa que en la calle no hago de primeras, porque tengo un problema con la intimidad. Le di una parte de mí muy íntima y ahora, al encontrarme con esta situación, me arrepiento de todo”, declaraba, haciendo evidente su decepción con Marc Kitus.

La cita entre Marc Kitus y Fátima

El origen del descontento de Nadia con Marc Kitus ha sido la cita que mantuvieron él y Fátima y donde se pudo ver la tremenda complicidad que existía entre ellos. Una química que traspasaba la pantalla y que dejó a las conquistadoras en shock.

