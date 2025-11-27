'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa, sobre la dimisión del fiscal general: "No fue un servidor, fue un sirviente"

En uno de los días claves para el gobierno de España, salpicado por un gran número de casos de corrupción, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial de la presentadora.

"Buenos días. Hoy toca un día en la ópera. Ábalos, Koldo y Aldama se van a poner el traje de 'Los tres tenores' para cantar 'La traviata ante el juez'. De momento, el protagonista de Los Soprano, Ábalos compartió con Sánchez carretera y manta y ha decidido tirar de la manta del Peugeot para contar la supuesta parada que el presidente hizo en algún lugar de Vizcaya para 'bailar pegados' con Otegi y Cerdán. Otegi dice que nunca se reunió 'a la vez' con Sánchez y Cerdán, nos queda por saber si bailaron por separado. La vicepresidenta Montero ha respondido a Ábalos con una copla desafinada. Crítica que se dé más "credibilidad" a los imputados que a Sánchez", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "Nos queda por saber si bailaron por separado"

La presentadora ha continuado: "¿Entonces por qué ponen a un procesado como candidato en Extremadura? ¿Por qué sí creen a Begoña Gómez y a David Sánchez si están imputados? ¿Por qué defienden la palabra de un condenado como el fiscal general? ¿Por qué creen a un condenado por terrorismo como Otegi? Si todos los imputados que tiene Sánchez alrededor formasen un grupo serían más que en Mocedades. Para celebrar que hoy Mario Bros cumple 40 años como el fontanero más famoso antes de la llegada de Leire, el juez del caso fontaneros ha citado a los que fueran manos derechas de Sánchez, Santos Cerdán y a Antonio Hernando como testigos. Ábalos, defendió la moción de censura contra la corrupción y hoy puede acabar tarareando 'El rock de la cárcel'. Algo histórico".

"El juzgado también investiga a los protagonistas de 'Coge el dinero y corre' porque ha pedido los justificantes de los pagos en metálico que pagó el PSOE durante el mandato de Sánchez. Aldama también está dispuesto a sumarse a "Los chicos del coro" cantando sobre el ministro Torres y Francina Armengol. Más de uno no ha dormido bien hoy. Este 27 de noviembre es el peor día de la legislatura para el presidente. Mientras los componentes de "La Trinca" cantan en los juzgados, le van a tumbar a Sánchez la senda de estabilidad de la legislatura menos estable de la historia", ha finalizado en directo.