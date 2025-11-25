Ana Rosa, sobre la dimisión del fiscal general: "No fue un servidor, fue un sirviente"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz

Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con su ya característico editorial, que en esta ocasión ha estado marcado por la dimisión del fiscal general del Estado y la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Buenos días. Señor fiscal general, gracias por los servicios prestados, que pase el siguiente. De esta forma despidió el presidente a García Ortiz. Desde Angola le dio una palmadita y le deseó suerte al exjefe de una Fiscalía que intentó ganar el relato y contribuyó a la amnistía. El fiscal dimite tarde, señalando su “voluntad de proteger a la Fiscalía”. Nunca sabremos si Sánchez le mandó un mensaje de “sé fuerte, Álvaro”, porque lo habrá borrado. El presidente elogió su figura como servidor público. No ha sido un servidor, ha sido un sirviente, imitando a José Luis López Vázquez en Atraco a las tres con aquella frase: “A sus pies, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo”, ha arrancado.

Ana Rosa: "Cuando hablan de “fachas con toga”, el presidente podría mirarse en el espejo y ver la cara del Jordi Pujol de 1984"

Ana Rosa ha continuado: "La propuesta del Gobierno para sustituir al fiscal es Teresa Peramato, jefa de la Sección Penal del Supremo, que se enfrenta a la labor de devolver el prestigio a una institución colonizada. Cuando hablan de “fachas con toga”, el presidente podría mirarse en el espejo y ver la cara del Jordi Pujol de 1984, el inventor del lawfare. Doscientas mil personas salieron a la calle para apoyar al molt honorable, igual que ahora el Gobierno llama a manifestarse contra los jueces porque “hay que salvar la democracia”. Exactamente igual que en 1984, cuando Pujol proclamó: “Somos una nación, y con un pueblo no se juega”. Años después, Maragall descubrió el 3% de Convergència y se tuvieron que cambiar de nombre".

Para finalizar, Ana Rosa Quintana ha apuntado: "Más lawfare, como el que, según el Gobierno, sufren Cerdán y Ábalos con su 2%. La “Sagrada Familia” hablaba de misales y del capellán de la parroquia; y el clan del Peugeot, de chistorras y de un jefe indio. Desde el Gobierno aseguran ser víctimas de Aznar porque dijo: “El que pueda hacer, que haga”. Y han tomado nota: si puede hacer la Fiscalía, que haga, si puede hacer la Abogacía del Estado, que haga, si puede hacer el CIS, que haga, si puede hacer el Constitucional, que haga, si puede hacer la televisión pública, que haga, si pueden hacer los fontaneros, que hagan".