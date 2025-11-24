'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa, tras la condena al fiscal general del Estado: "Sánchez dictó sentencia antes que los jueces al declarar inocente al fiscal que dependía de él"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famoso editorial de la presentadora, en el que ha analizado la más rabiosa actualidad política.

"Buenos días. Enrique Casas Vila, Fernando Múgica Herzog, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa Blanco, Juan Mari Jáuregui. Estos son solo cinco de los 12 socialistas a los que ETA mató y cuyos asesinatos hoy aún no ha condenado Bildu. El Español publica que Sánchez se reunió en un caserío con Otegi en dos reuniones secretas junto a Cerdán y su socio Antxón Alonso, unos encuentros en los que Koldo hizo de chófer. Una reunión en un caserío con Otegi a capucha quitada, como hacía ETA en los años de plomo. Una reunión a la que le condujo Koldo, un hombre a quien Sánchez conoce solo de manera anecdótica, pero que le llevó rumbo a pactar la moción de censura. Una reunión con Bildu para pactar con quien dijo que jamás pactaría. Literalmente Sánchez dijo: "Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 o 20 veces", ha comenzado.

Ana Rosa Quintana: "Una reunión en un caserío con Otegi a capucha quitada, como hacía ETA en los años de plomo"

Ana Rosa ha continuado: "Sánchez dijo en la comisión del Senado no conocer a Antxón Alonso, el presunto organizador de la cita. El presidente dijo: "No le conozco que yo recuerde". La moción de censura contra la corrupción fue defendida en el Congreso por Ábalos, imputado por corrupción, el arquitecto fue Cerdán, imputado por corrupción, el conductor fue Koldo, imputado por corrupción, el facilitador fue Antxón Alonso, imputado por corrupción, y el ejecutor fue Otegi, condenado por terrorismo".

"Estos fueron los mimbres de la moción de censura del Gobierno más limpio de la historia. Con Moncloa más cercada que nunca, un periodista le pide a Sánchez más profundidad en el análisis de la condena al fiscal general, ¿cómo responde el presidente? Con una carcajada", ha sentenciado la presentadora.