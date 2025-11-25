Justo de Castro continúa imbatible en su programa 33 en ‘Agárrate al sillón’

Chema le pone las cosas difíciles al campeón y responde con cuatro: “Lo tengo” en el gran duelo final de 'Agárrate al sillón'

Una tarde más, Justo de Castro ha vuelto a brillar en el duelo final de ‘Agárrate al sillón’, el programa en el que lleva 33 días sin tener un rival que consiga levantarle de su deseado sillón y decir adiós a su sueño de viajar a la Antártida.

En esta ocasión, Justo se ha enfrentado con Chema, un tipo clásico, runner y profesor de finanzas, que ha conseguido vencer a cinco opositores y ponerle las cosas muy complicadas al campeón. Justo de Castro ha elegido para Chema el tema de medidas y él se ha quedado con preguntas relacionadas con Francia.

Chema se ha mostrado muy seguro y ha respondido a cuatro de las seis preguntas finales con un “Lo tengo”, pero una vez más, Justo de Castro ha vuelto a brillar y ha conseguido un pleno de aciertos.