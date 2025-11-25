Logo de telecincotelecinco
Logo de Agárrate al sillónAgárrate al sillón
Concursantes

Justo de Castro continúa imbatible en su programa 33 en ‘Agárrate al sillón’

Justo de Castro continúa imbatible en su programa 33 en ‘Agárrate al sillón’
Justo de Castro tras su victoria número 33 en 'Agárrate al sillón'telecinco.es
Compartir

Una tarde más, Justo de Castro ha vuelto a brillar en el duelo final de ‘Agárrate al sillón’, el programa en el que lleva 33 días sin tener un rival que consiga levantarle de su deseado sillón y decir adiós a su sueño de viajar a la Antártida.

Una tarde más, el campeón, Justo de Castro se ha levantado del sillón y se ha batido en el gran duelo final en su programa 33 en ‘Agárrate al sillón’, el programa presentado por Eugeni Alemany en Telecinco cada tarde a las 20:00 horas.

PUEDE INTERESARTE

En esta ocasión, Justo se ha enfrentado con Chema, un tipo clásico, runner y profesor de finanzas, que ha conseguido vencer a cinco opositores y ponerle las cosas muy complicadas al campeón. Justo de Castro ha elegido para Chema el tema de medidas y él se ha quedado con preguntas relacionadas con Francia.

Chema se ha mostrado muy seguro y ha respondido a cuatro de las seis preguntas finales con un “Lo tengo”, pero una vez más, Justo de Castro ha vuelto a brillar y ha conseguido un pleno de aciertos.

Temas