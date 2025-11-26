Alejandra se queda en shock al saber que ha llegado a la gran final de ‘Agárrate al sillón’

Justo de Castro continúa imbatible en su programa 33 en ‘Agárrate al sillón’

Alejandra ha venido a ‘Agárrate al sillón’ para quedarse y con la maleta preparada para sentarse en el sillón al menos durante 8 días. Eso sí, cuando se ha visto cara a cara con Justo de Castro, se ha quedado en shock.

Muy divertida y convencida de que había venido al concurso a por todas, Alejandra le ha confesado al presentador que había venido con la maleta llena de mudas porque pensaba hacerse con el sillón y no soltarlo en muchos días.

Poquito a poquito y sin darse casi ni cuenta, Alejandra ha conseguido llegar al gran duelo final y su deseo de quedarse en el sofá ha estado muy cerca de cumplirse. De hecho, Justo de Castro le ha dado el tema ‘¡Qué dulzura!’ y ha dado en el clavo.

Alejandra le ha puesto las cosas muy, muy complicadas al campeón y se ha quedado tan solo a 4 puntos de arrebatarle el desea sillón. Dale al PLAY y disfruta de uno de los duelos finales más emocionantes de ‘Agárrate al sillón’.