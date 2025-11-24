Logo de telecincotelecinco
Logo de Agárrate al sillónAgárrate al sillón
Concursantes

Una mosca se cuela en el plató de ‘Agárrate al sillón’ y Eugeni Alemany toma medidas drásticas

Una mosca se cuela en el plató de ‘Agárrate al sillón’ y Eugeni Alemany toma medidas drásticas
Víctor, el concursante permanece inmóvil con el insecto en el hombrocuatro.com
Compartir

Eugeni Alemany ha terminado presentando el programa con una raqueta matamoscas en la mano, el motivo: una mosca se ha colado en el plató de ‘Agárrate al sillón’ y le ha complicado la tarde a los concursantes que han intentado derrotar al gran campeón, Justo de Castro.

El presentador de ‘Agárrate al sillón’ ha celebrado la participación por primera vez de un padre y un hijo en el concurso, y nos ha presentado a Víctor un joven influencer, DJ y que ahora está estudiando para dedicarse al mundo de la interpretación en Madrid, algo que, a su padre, Alfonso, le hace pensar que quiere “estar en el candelabro”.

PUEDE INTERESARTE

Eugeni Armany ha tenido la sensación de que el concursante tenía muchas posibilidades de llegar a lo más alto de la interpretación porque ni se ha inmutado teniendo una mosca todo el rato sobre su hombro “Tienes magnetismo, aguantar todo el rato y que no se te mueva, era impresionante”. Víctor ha acertado la pregunta y ganado los 5 euros sin prestar ningún tipo de atención a la mosca. Su padre lo ha tenido más complicado porque el presentador estaba intentando espantar al animal todo el rato: "Es cómo cuando estás comiendo en verano".

Temas