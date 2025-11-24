El presentador alucina con la actuación de Víctor, el concursante: “Tienes magnetismo”

Jesús no logra sacar a Justo de Castro del sillón y le hace ampliar su bote hasta los 122.100 euros

Eugeni Alemany ha terminado presentando el programa con una raqueta matamoscas en la mano, el motivo: una mosca se ha colado en el plató de ‘Agárrate al sillón’ y le ha complicado la tarde a los concursantes que han intentado derrotar al gran campeón, Justo de Castro.

El presentador de ‘Agárrate al sillón’ ha celebrado la participación por primera vez de un padre y un hijo en el concurso, y nos ha presentado a Víctor un joven influencer, DJ y que ahora está estudiando para dedicarse al mundo de la interpretación en Madrid, algo que, a su padre, Alfonso, le hace pensar que quiere “estar en el candelabro”.

Eugeni Armany ha tenido la sensación de que el concursante tenía muchas posibilidades de llegar a lo más alto de la interpretación porque ni se ha inmutado teniendo una mosca todo el rato sobre su hombro “Tienes magnetismo, aguantar todo el rato y que no se te mueva, era impresionante”. Víctor ha acertado la pregunta y ganado los 5 euros sin prestar ningún tipo de atención a la mosca. Su padre lo ha tenido más complicado porque el presentador estaba intentando espantar al animal todo el rato: "Es cómo cuando estás comiendo en verano".