Lisbel es barbero y desde hace dos años no puede trabajar porque se está sometiendo a un tratamiento de diálisis tres veces por semana. "Hay días buenos y días malos. Tengo que estar cuatro horas en la camilla", contaba en 'El diario de Jorge'. La enfermedad de Lisbel no solo ha afectado a su salud, sino también a su estado anímico.

El canario ha explicado que, actualmente, está esperando a un trasplante de riñón: "Si hay un donante compatible llega pronto, si no puede tardar más tiempo. Mientras tenga salud y pueda caminar, que venga cuando quiera venir", afirmaba el canario mostrando entereza y esperanza.

Las continuas sesiones de diálisis, el cansancio y las limitaciones físicas han hecho que haya tenido que renunciar al trabajo de sus sueños: "Me gustaba mucho, me encantaba. De vez en cuando pelo a mis amigos, pero se echa de menos", admitía. Jorge Javier le ha propuesto demostrar sus dotes de barbero sobre el hombre que está en la silla, sin que Lisbel sepa que está sentado su amigo Adrián, que lleva más de seis años sin ver.

Las bonitas palabras de Adrián a su amigo Lisbel

Lisbel ha destapado la cara del "misterioso cliente" y se ha encontrado a su amigo y compañero de profesión, Adrián: "No me j****. A este le hago la barba encantado", decía sorprendido antes de abrazarse después de tanto tiempo sin verse.

"Quiero agradecerte que hayas venido y decirte que aquí tienes un amigo para toda la vida, tú lo sabes. Cuentas con mi apoyo para todo lo que haga falta", decía Adrián que se ha ofrecido a ayudarle económicamente si lo necesita.

Además, ha hablado de una iniciativa en TikTok para conseguir un donante para Lisbel y ha explicado que está funcionando bastante bien y ha continuado con el emotivo mensaje: "Esperemos que haya un donante pronto y que esta amistad no se acabe y siga para adelante", terminaba Adrián. Lisbel le ha agradecido sus palabras y la sorpresa que le ha preparado.