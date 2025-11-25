La invitada a ‘El diario de Jorge’ relata cómo su vida cambió de forma radical tras un devastador accidente de tráfico que la dejó en silla de ruedas

‘El diario de Jorge’ recibía en plató a Rebeca, una mujer que llegó a Madrid con solo 21 años cargada de sueños, y que relató cómo su vida cambió de forma radical tras un devastador accidente de tráfico que la dejó en silla de ruedas y con un diagnóstico que parecía definitivo: tetraplejia sin posibilidad de volver a moverse.

Pero su historia no es la de la tragedia, es la de una lucha titánica. Rebeca contó cómo aquel accidente, ocurrido tras solo seis meses viviendo en Madrid, la llevó al Hospital de Parapléjicos de Toledo. Allí, tras escuchar que nunca volvería a mover nada salvo los ojos, comenzó un largo camino de rehabilitación, dolor, impotencia… y victorias.

“Yo veía a la gente correr y lo odiaba”, confesó emocionada. Pero con constancia y cabezonería fue recuperando movimiento, aprendiendo a andar de nuevo y volviendo a reconstruir su vida paso a paso.

Deportista, modelo y campeona

Su espíritu inquieto y su afán por no rendirse la han llevado a lograr hitos impensables: Oro nacional en tiro con arco adaptado. Jugadora de fútbol en silla de ruedas. Federada en rugby en silla hasta su reciente lesión. Y ahora, nueva trayectoria como modelo, rompiendo barreras y reivindicando que “lo que no es normal, sea normal”.

Rebeca, además, vive una relación estable desde hace años junto a su pareja, Julián, y conserva hoy el humor y la espontaneidad que la caracterizan: “La gente que no sabe lo que me pasó piensa que voy borracha… ¡y es mi forma de andar!”, bromeó, arrancando aplausos y risas en el plató.

La gran sorpresa: aparece Mariluz, la mujer que cambió su vida

Jorge le explicó que esa tarde no solo venía a contar su historia, sino a recibir un mensaje muy especial. Mariluz, la responsable de introducirla en el mundo de la moda y una de las personas más importantes de su vida, aparecía en plató.

“¡La madre que la parió!”, exclamó una Rebeca completamente sorprendida, entre risas, incredulidad y lágrimas. Mariluz entró al plató visiblemente emocionada y le dedicó unas palabras cargadas de cariño: “Eres una mujer luchadora y resiliente. Has llenado mi vida. No cambies nunca y sigue adelante”.