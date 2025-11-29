Antía Troncoso 29 NOV 2025 - 00:14h.

Carolina Perles se sincera en el programa sobre el miedo que siente tras las amenazas que ha recibido del entorno de Ábalos

Carolina Perles confiesa en ‘¡De viernes!’ si cree en la inocencia de José Luis Ábalos: “No me toca a mí"

Este jueves, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos hacía historia al convertirse en el primer diputado en activo en entrar a la cárcel. Lo hacía a petición del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien decretó tanto para él como para su exasesor, Koldo García, prisión provisional por "riesgo extremo" de fuga. Tan solo 24 horas después, Carolina Perles, exmujer de Ábalos, visita el plató de '¡De Viernes!' para abordar cómo está viviendo esta situación el entorno del político y revela que ha recibido una "advertencia".

José Luis Ábalos y Koldo García ya han pasado su primera noche en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde llegaron a las 18:09 del 27 de noviembre tras declarar ante el magistrado instructor del caso, que consideró que por riesgo de fuga y por "más que bastante" indicios de la presunta comisión de varios delitos debían ingresar en prisión. Días antes, la Fiscalía había pedido 24 años de prisión para Ábalos y 19 años para el que fuera su mano derecha por presuntos delitos de corrupción relacionados con la trama de mascarillas en el 'caso Koldo'.

Ahora, Carolina Perles responde en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona múltiples cuestiones sobre el ingreso a prisión de su exmarido, José Luis Ábalos. ¿Cómo han sido sus primeras horas en la cárcel? ¿Pudo despedirse de sus hijos? ¿En qué punto está la relación del exministro con su familia? ¿Ha recibido amenazas?

Carolina Perles confiesa que ha recibido una "advertencia"

En su entrevista más reciente para este programa hace apenas un mes, la exmujer de Ábalos confesaba haber recibido varias amenazas del entorno del político. En esta ocasión, los colaboradores vuelven a preguntar a la invitada sobre este tema y esta les sorprende con su respuesta: "Ayer justo me hicieron una advertencia". Ante esta declaración, Antonio Rossi le lanzaba la siguiente cuestión: "¿Te responsabilizan de que Ábalos este en situación en la que está?

"Eso lo han hecho siempre, pero es obvio que no es así", aseguraba. Además, la exmujer del político confesaba quién la responsabilizaba de la situación de José Luis Ábalos: "Su entorno siempre lo ha hecho. Y él también en alguna ocasión me ha dicho que, como yo en su momento trasladé a la gente de mi confianza que él no se portaba muy bien conmigo, (...) Esas personas lo utilizaron políticamente".

"He tenido miedo y sigo viviendo con miedo"

"¿Tienes miedo a dormir sola? ¿Tienes miedo a ir por la calle por las amenazas que has recibido?", le preguntaba Bea Archidona a la invitada, a lo que ella respondía de manera clara: "Obviamente he tenido miedo y sigo viviendo con miedo. Vas a cruzar la calle y dices... Igual un día el coche no para". Asimismo, Cristian Perle aseguraba temer por su vida y por la de José Luis Ábalos: "Tengo miedo de que le pase algo dentro".