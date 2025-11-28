Lara Guerra 28 NOV 2025 - 23:56h.

La exmujer de José Luis Ábalos se sincera sobre su inocencia en ¡De viernes!

Carolina Perles se derrumba al confesar el duro momento en el que sus hijos se enteran del ingreso en prisión de Ábalos: "Nos vinimos muy abajo"

Compartir







A horas de cumplirse el primer día del ingreso en prisión de José Luis Ábalos, su exmujer, Carolina Perles concede de nuevo una entrevista en los platós de Telecinco. Esta vez, se sienta en '¡De viernes!' para sincerarse sobre sus sensaciones ante lo sucedido.

Sobre la el 'caso Koldo', Perles asegura que "siempre mi recomendación ha sido que colaborara con la justicia y más cuando una persona está convencida de su inocencia. Yo no estoy en su vida, no estoy en las reuniones que haya podido tener. Yo sé la información que tenemos todos, pero creo que él respetó a pesar de que se le pidió que se fuera del partido y él no quiso. Creo que su entrada en prisión, que le pidieran tanta pena y que no le hayan dejado por lo menos tener en cuenta...se me escapa lo de los abogados, la estrategia...".

Carolina Perles, sobre la 'trama': "Creo que él es el tonto útil en todo esto"

Por otro lado, Terelu no duda en preguntar a la invitada si ella cree en la inocencia del exministro, ella asegura que "vamos a ver, creo que eso lo tendrá que decir los tribunales, no me toca a mí. Es verdad que entiendo lo que dice, la presunción de inocencia es para todos". Sin embargo, la colaboradora interrumpe para preguntarle directamente si en esta trama le ve como "el cerebro o un tonto útil", a lo que ella sin pensarlo dos veces confiesa: "Absolutamente no, como un tonto útil".

Sobre quién era entonces el cerebro de la 'trama Koldo', Carolina tiene claro que para ella "Koldo no diría, creo que sabe muchas cosas y hombre, vamos a ver. Ya es bajo mi opinión, que no estoy diciendo nada porque estamos bajo en momentos muy delicados. Esto lo determinará la justicia. Hay que respetar las investigaciones que se han hecho entonces para mí es muy complicado verbalizar lo que yo pueda opinar, primero por respeto a todo lo que está sucediendo"