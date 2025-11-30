Jorge González pone en pie al público y al jurado con su impresionante pasodoble: 'A mi manera' de los Gipsy Kings

'Bailando con las estrellas' vive esta noche una gran final llena de espectaculares bailes con los que los cuatro flamantes finalistas, Nona Sobo, Anabel Pantoja, Nerea Rodríguez y Jorge González, se dejan la piel para alzarse con el primer puesto de esta edición del concurso. El cantante, que cada sábado ha demostrado su talento sobre la pista de baile, hacía una tremenda primera actuación con la que se recibe una enorme ovación del público.

Jorge González lo ha dado todo de si durante estos meses de concurso en los que semana tras semana no ha parado de impresionar al jurado con sus magníficas coreografías, y en la noche de la gran final, no iba a ser menos. En esta ocasión, el cantante ha presentado una primer baile con el que ha puesto en pie tanto al público como al jurado.

Junto a su maestra de baile, Gemma Domínguez, el concursante ha brillado en la pista con una coreografía de pasodoble bajo el tema de 'A mi manera", de los Gipsy Kings, con el que hacía un guiño a sus raíces. Una tremenda actuación que sorprendía desde el primer momento, ya que Jorge González aparecía nada más comenzar su actuación tocando el cajón para después unirse a su bailarina y juntos bailar con más fuerza y pasión que nunca.

El jurado impresionado con la actuación de Jorge González

Tras la primera actuación de Jorge González, el jurado, maravillado con el baile del concursante, comenzaba su valoración. Inmaculada Casal era la primera en tomar la palabra: "Levantas al público, esto es televisión, esto es espectáculo porque tu eres espectáculo, arte, casta, duende, quejio, lo eres todo. Te mereces ganar", afirmaba para seguidamente animar a la audiencia a que votase por él.

El siguiente en tomar la palabra era Gorka, quien aseguraba haberse emocionado con el baile de Jorge y su maestra: "Por el amor que le tengo al baile y a la danza, gracias por hacer lo que has hecho. Como bailarín esto que has hecho aquí es lo que buscamos. Desde que has empezado el baile hasta el final tenía la piel de gallina". Por su parte, Blanca Li, valoraba la gran evolución y el trabajo del concursante

Jorge consigue su segundo pleno de dieces

Antes de que los jurados diesen sus votos, Pelayo valoraba también la actuación del concursante y su buena compenetración con su maestra de baile, Gemma Domínguez: "Sois una pareja explosiva. A lo largo las galas os habéis compenetrado como ninguna. Hoy he visto una soltura especial, traspasa la pantalla. Enhorabuena, sigue así".

La última en hablar era Julia Gómez Cora que destacaba la evolución técnica de Jorge González y su seguridad artística durante todo el concurso. Además, señalaba qué era lo que más le gustaba del concursante: "No solo recibes las críticas, las pides porque quieres mejorar y ganar".

Finalmente, los jurados votaban coincidiendo todos en la misma puntuación: un diez. Jorge González, muy emocionado, por la valoración se fundía en un intenso y bonito abrazo con su maestra de baile para celebrar el que es ya su segundo pleno de dieces en el concurso.