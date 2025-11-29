Logo de telecincotelecinco
Todas las actuaciones de la final de 'Bailando con las estrellas', vídeo a vídeo

Bailando con las estrellas
La final de ‘Bailando con las estrellas’ ha llegado y va a dejar grandes momentazos. La duodécima gala del concurso está una semana más llena de talento, de emoción y también de algún que otro momento de nervios para Anabel Pantoja, Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo.

Para los cuatro finalistas, la noche es decisiva porque solo uno de ellos puede hacerse con el triunfo. ¿Quieres ver todas las coreografías que defienden sobre el escenario en esta trepidante final? ¡Dale al play y disfrútalas solo aquí!

Nona Sobo y Max Stryjski bailan pasodoble

La primera actuación de la noche llega de la mano de Nona Sobo y su bailarín, Max Stryjski, defendiendo un baile elegido por ellos que no es otro que el pasodoble 'El gato montés'. Así ha sido la primera actuación de la final de 'Bailando con las estrellas':

