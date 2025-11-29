Antía Troncoso 29 NOV 2025 - 01:29h.

Tras más de cuatro horas de grabación, Dulce, exniñera de Isa Pantoja, desmontará en un demoledor 'scoop' para '¡De viernes!' el discurso que Kiko Rivera ha dado en las últimas entregas del programa, donde reconocía el episodio de la manguera y pedía disculpas a su hermana. Ahora, la invitada de esta noche saca a la luz nuevos detalles sobre esa fatídica noche y relata episodios desconocidos ocurridos en Cantora, la casa de Isabel Pantoja.

El clan Pantoja vuelve a estar en pleno foco mediático después de las últimas entrevistas concedidas por Kiko Rivera e Isa Pantoja para el programa de Bea Archidona y Santi Acosta. El DJ, que hace un par de meses rompía su relación sentimental con Irene Rosales, se sinceraba como nunca sobre algunos de los episodios más duros de su vida familiar y admitía su parte de culpa en algunos de los peores momentos de la vida de Isa Pi en Cantora.

La hija de Isabel Pantoja, también se sentaba en el plató la semana pasada para responder a las disculpas de Kiko y desvelar cuál era su decisión. Isa Pantoja no conseguía contener las lágrimas a la hora de escuchar de boca de su hermano lo ocurrido la noche de la manguera, cuando Kiko Rivera le obligó a quitarse la ropa para mojarla tras una fuerte discusión que tuvo con su madre, Isabel Pantoja. También, la famosa explicaba si estaba abierta a una reconciliación con la cantante.

Dulce desvela hechos desconocidos del episodio de la manguera

En el programa visualizamos el revelador 'scoop' de Dulce, la exniñera de Isa Pantoja, en el que descubrimos nuevos y durísimos hechos del episodio de la manguera que nunca antes habían salido a la luz. Primero, la invitada habla sobre la discusión previa que tuvieron Isabel Pantoja y su hija: "La arrinconó a la fuerza. Mi niña se resistía al principio y yo me metí por medio pare impedirlo. Vino hacia mi con las tijeras. Todos estaban quietos parados mirando lo que hacía en un caso tan grave", aseguraba.

"A mi me encerraron, me quitaron del medio, pero si yo llego a ver ese episodio le pongo la manguera de collar y me voy andando por la carretera a la comisaria en busca de la policía para denunciarlo", añadía una enfadadísima Dulce.

Además, Dulce cargaba contra Kiko Rivera, después de que este vinculase su mala actitud con su hermana durante aquel terrible momento a su drogadicción: "Lo podría haber evitado. Si la quisiera de verdad, cuando llegó, la hubiera abrazado y protegido (...) Excusas, es muy fácil llevarlo todo ahora a eso. Él ha estado consciente para todo lo que el ha dado la gana y más. Todo lo que le hace a su hermana, él se siente orgulloso. Fue una monstruosidad".

"Al día siguiente tenía la cara llena de moratones"

Del mismo modo, Dulce relata cómo tras ese momento, Isabel Pantoja subió con su hija empapada al baño y esta al verse en el espejo no se reconoció. "Es terrible. Pidiendo auxilio que se quería hasta morir. Me pide ayuda", cuenta la exniñera de Isa Pi, quién además confiesa que Isabel Pantoja las habría dejado incomunicadas en ese momento: "A mi me rompió el móvil su madre, estábamos incomunicadas no teníamos coche. Era para salir de allí las dos para denunciarlo. Al día siguiente la niña tenía toda la cara llena de moratones".