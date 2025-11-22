Antía Troncoso 22 NOV 2025 - 02:12h.

Isa Pi se sincera como nunca en '¡De viernes!' y desvela si cree que es posible retomar la relación con su madre Isabel Pantoja

Isa Pantoja se sienta en el plató de '¡De viernes!' durante su programa número 100. Lo hace en pleno foco mediático tras el reciente 'Scoop' y entrevista de su hermano Kiko Rivera, en la que se sinceró como nunca sobre algunos de los episodios más duros de su vida familiar, reconociendo haber tenido actos reprochables con su hermana. Ahora, la hija de Isabel Pantoja da un paso al frente para responder a todas las declaraciones del dj y hablar sobre la tormentosa relación con su madre.

Hace un año desde que Isa Pantoja concedía al programa de Bea Archidona y Santi Acosta su entrevista más dura y vulnerable hasta el momento. La famosa se abría en canal y sorprendía con su impactante relato sobre un fatídico episodio que tuvo lugar en Cantora durante un enfrentamiento con su progenitora en el que su hermano intervino para separarlas. Después de que Kiko Rivera confirmase la semana pasada el relato de su hermana, Isa Pi vuelve a abordar el tema y saca a la luz nuevos detalles.

Además, durante su entrevista, Kiko Rivera lanzaba un demoledor mensaje a su madre Isabel Pantoja en el que le confesaba su gran decepción con ella por no ejercer como abuela de sus hijos: "En estos últimos años no haya tenido la decencia de levantar el teléfono para hablar con sus tres nietos. A mi me quitó la posibilidad de conocer a mi familia paterna y ahora ella lo está haciendo con mis hijos". Sobre esto opinaba Isa Pantoja y confesaba si ella también se siente del mismo modo o si ve posible una reconciliación con su progenitora.

¿Existe la posibilidad de una reconciliación con su madre?

Durante su entrevista, los colaboradores preguntaban a Isa Pantoja sobre su madre y esta se sinceraba como nunca al hablar sobre una posible reconciliación con ella: "Tengo asumido que no voy a tener relación con ella. Yo no decidí apartarme de su vida, fue ella la que ha decidido apartarse de todos nosotros. Tengo mucho dolor con ella, que no viene solo del episodio de la manguera, viene desde que yo soy una niña y no se me protege frente a un tío y una abuela que no me han querido nunca".

Pese a todo, Isa Pantoja se niega a hablar mal de su madre y confiesa sentirse en deuda con ella: "Para mi mi madre es todo. Estoy aquí por mi madre, me ha dado la oportunidad de estar aquí, tener una familia, un hermano... Siento que le debo muchas cosas. Lo que pasa es que tapar el sol con un dedo es muy complicado, pero hasta donde puedo lo hago". Asimismo, la invitada reconoce que el dolor más grande que tiene, al igual que su hermano, es que sus hijos crezcan sin su abuela.

Aunque la hija de Isabel Pantoja tiene claro que retomar la relación con su madre es prácticamente imposible, sobre todo, porque no cree que ella tenga interés en hacerlo, aseguraba que, por su parte, su progenitora siempre podrá contar con ella: "Con mi madre tengo claro que no voy a tener relación, pero por su puesto si pasa cualquier cosa, si ella necesita algo yo voy a estar ahí porque es mi deber".