Por primera vez, Eugenia Osborne se sentó en un plató de corazón para hablar abiertamente sobre uno de los capítulos más comentados de su familia: la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez.

En una entrevista cercana y sincera en ¡De viernes!, la hija del cantante reconoció que la ruptura le sorprendió profundamente. “Me sorprendió, te diré que sí. Yo pensé que, a pesar de todo, iban a estar toda la vida juntos”, confesó Eugenia, que no dudó en reconocer que la noticia le provocó “mucha pena”.

“Mi padre no es fácil de convivir, pero Fabiola tampoco”

Eugenia habló con naturalidad del fuerte carácter de ambos. “Mi padre no es fácil, pero Fabiola tampoco. Mi padre tiene mucho carácter, Fabiola tiene mucho carácter, y eso a veces chocaba”, explicó, dejando entrever que la convivencia no siempre fue sencilla.

La hija del artista también reflexionó sobre los motivos de la ruptura: “Después de 20 años, son muchas etapas, muchos momentos y muchas gotitas. No fue solo una cosa”.

Además, desveló que la vida en el campo y el traslado posterior a Madrid afectaron a la estabilidad de la pareja: “Mi padre no era feliz en Madrid, quería volverse al campo. Eso también fue difícil”.

Una relación excelente con Fabiola

A pesar de la separación, Eugenia dejó claro que la relación de las hermanas Osborne con Fabiola es magnífica. “Buenísima. Quedamos a comer o a cenar de vez en cuando. Pronto nos veremos todas otra vez”, aseguró con una sonrisa.

La entrevista también abordó las polémicas declaraciones de Bertín, cuando dijo que “nunca había estado enamorado”. Eugenia, con humor y cariño, quiso matizar: “Mi padre tiene sus cositas… pero sí, pongo la mano en el fuego, estaba muy enamorado”.