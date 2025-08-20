TardeAR 20 AGO 2025 - 16:48h.

Los colaboradores de ‘Tardear’ analizaron los números que se han movido en torno a esta exclusiva

El motivo por el que Bertín Osborne había protagonizado la polémica portada con su hijo: "Es por una necesidad económica"

La mediática portada de ‘¡Hola!’ que muestra a Bertín Osborne junto a su hijo en común con Gabriela Guillén ha generado un auténtico revuelo. Después de meses de declaraciones en las que el cantante llegó a negar públicamente la paternidad, la imagen de Osborne posando con el pequeño supone un giro radical en su relato, pero también una operación con importantes cifras económicas detrás.

En el programa ‘Tardear’, los colaboradores analizaron los números que se han movido en torno a esta exclusiva. Según desvelaba en un primer momento Kike Quintana, Bertín habría percibido más de 65.000 euros por la portada. Gabriela Guillén, por su parte, recibiría únicamente un porcentaje muy reducido del total.

Los tertulianos también señalaron que en el reportaje podrían haber participado marcas vinculadas al artista, lo que habría elevado la cifra final hasta una horquilla cercana a los 100.000 euros.

Sin embargo, parte de esa cantidad podría no llegar directamente al cantante: en el programa recordaron que Osborne figura en la lista de morosos de Hacienda y que cualquier ingreso puede ser embargado de manera inmediata para saldar su deuda.

Gabriela podría haber intentado un acercamiento sentimental

Además, se apuntó a la posibilidad de que Gabriela hubiera aprovechado el encuentro para intentar un acercamiento sentimental con Osborne, algo que, según el propio Kike Quintana, el artista habría rechazado, dejando claro que sigue soltero.

El debate en ‘Tardear’ fue más allá de lo económico: los colaboradores plantearon incluso si ese dinero podría destinarse a una cuenta a nombre del hijo, aunque la fórmula legal para hacerlo resultaría compleja.