Justo de Castro consigue mantener su liderazgo después de su duelo con Susana en el último programa de 'Agárrate al sillón'

Un concursante resuelve la duda de Eugeni Alemany sobre reciclaje: “¿El vasito del yogur?”

Compartir







El plató de 'Agárrate al sillón' ha vivido uno de sus duelos más reñidos hasta la fecha. El campeón indiscutible, Justo de Castro, se enfrentó en la ronda final a la aspirante Susana, en un duelo con temas tan variados como capitales asiáticas, cine de aventuras, Sissi emperatriz y Andy Warhol.

Para Susana, Justo escogió la categoría de capitales asiáticas, mientras él se quedó con el cine de aventuras para responder las preguntas del presentador y conseguir mantener su liderazgo. Susana se ha mostrado confiada con la categoría que le ha tocado responder, porque según ha explicado, se le daba bien la geografía, o "por lo menos cuando la estudiaba", reconocía.

El duelo estuvo tan ajustado que, al final, Susana logró 22 puntos, mientras Justo se alzó con la victoria gracias a sus 26 puntos. Con esta victoria, Susana hizo que Justo sumase 6.600 euros a su marcador. Así, Justo de Castro amplió su bote acumulado hasta los 153.000 euros y alcanzaba ya las 36 victorias durante su paso por el programa. El sillón del campeón, de momento, sigue teniendo dueño.