Lara Guerra 03 DIC 2025 - 23:47h.

Miguel Ángel Revilla, comparece en el directo en el especial de 'El precio de la Corona' cuya nueva entrega gira en torno las memorias publicadas desde hoy sobre el emérito. Como no podía ser menos, el programa conecta con el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria después de ser el único ciudadano demandado por el rey Juan Carlos I.

En primer lugar, cabe recordar que durante años Juan Carlos I y Revilla mantuvieron una buena relación. Santi Acosta al conectar con él no duda en preguntarle si se ha comprado sus memorias, a lo que el político desvela que "no, aún no lo he comprado". Además, hace un apunte sobre el término de amistad que tenían ambos: "No era su gran amigo. La relación es fruto de habituales relaciones que tenía el rey con los presidente Autonómicos; quizá conmigo hubo momentos donde hizo excepciones como llamarme en algunas ocasiones".

Sobre la demanda que recibe de Juan Carlos I, Revisa confiesa su reacción atónita al recibirlo y explica de qué manera se entera: "Me lo he preguntado durante mucho tiempo. Yo estaba con mi mujer en Vitoria haciendo una papel que me pidió Resines, estaba ella con el móvil haciéndome señas, me avisaba de que había algo importante. En ese momento paré el rodaje y no daba crédito, pensaba que era una broma y ya se conoció un comunicado de la Zarzuela que no tenían nada que ver"

Asimismo, el expresidente de Cantabria asegura que "le estuve dando vueltas durante muchos días. Yo no he dicho más que lo que ha dicho muchísima gente en otros programas de televisión y hechos probados. ¿Qué es una patria fiscal? Se ha ido a tributar a Abu Dabi, que no sé si pagará algo ahí. ¿Qué ha tenido una vida disoluta en la última etapa de su reinado? Eso es evidente. ¿Qué tiene una importante cantidad de dinero fuera de España? Pues también".

Revilla: "Josep Borrell me llamó para mostrarme todo su apoyo ante la demanda"

Sobre esto, de nuevo el expresidente aclara que no hizo nada que no hiciera el resto de periodistas o políticos al opinar sobre el emérito: "Yo solo he estado en la obligación que tenemos todos de enfrentarnos a las tropelías que puedan hacer los que deberían dar mayor ejemplo de comportamientos éticos".

Sin embargo, asegura que a los días de la demanda, el expresidente recibe una llamada: "Recibí una llamada de Josep Borrell para decirme que estaba conmigo, que no entendía por qué me había demandado. Yo le pregunté por que creía que se había fijado en mí y él me devolvió la pregunta pensando que lo sabía; le dije que no porque había muchos que dijeron cosas más duras y que no entendía".

A continuación, Revilla continúa con la conversación con Borrell: Me dijo 'porque a ti la gente te entiende lo que dices y tienes un audiencia que creen lo que dices y eso le molesta. Una persona como yo que no se corta un pelo en denunciar lo que no es ético pues... es lo que decía Josep Borrell que podría ser el motivo y darme un escarmiento para frenar el que se siga hablando de él".