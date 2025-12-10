Logo de telecincotelecinco
Saioa se toma al pie de la letra el consejo de Justo de Castro y le hace dudar en el gran duelo final

Imagen de Justo de Castro y su oponente en el gran duelo final de 'Agárrate al sillón'. telecinco.es
Una tarde más, Justo de Castro se ha enfrentado a un durísimo oponente en el gran duelo final de ‘Agárrate al sillón’ y no ha tenido la seguridad de haber ganado hasta el último segundo.

¿Ha seguido Saioa el consejo del campeón? En el anterior programa, Justo de Castro aconsejó a los concursantes que se lanzaran a la piscina si tenia la sensación de que podían agarrarse al sillón igual que hizo Xani y parece que su oponente 43 se lo ha tomado al pie de la letra.

A Saioa le ha tocado responder temas sobre lluvia y su seguridad ha conseguido que al campeón le cambiara la cara y le entraran los nervios. ¿Ha acertado todas? ¿Seguridad o estrategia? Descubre cómo ha sido el emocionante duelo final de Justo de Castro y Saioa en ‘Agárrate al sillón’.

