Carmen Borrego, tras la operación de su hijo José María Almoguera: "Está siendo duro"

Unos días después de que José María Almoguera fuese operado por un problema en el marcapasos que lleva desde hace doce años, Carmen Borrego ha regresado al plató de 'Vamos a ver' para contarnos cómo se encuentra su hijo.

"Está muy bien y ha salido todo bien, lo que pasa que el posoperatorio, que era lo que más temíamos, está siendo muy duro porque José María no puede tomar ningún tipo de operación porque tiene un síndrome que le hace no poder ningún tipo de medicación porque todos le ocasionan problemas secundarios", nos ha contado.

Sobre cómo se está portando José María, al que ha admitido estar mimando con purés y las cosas que él necesita, ha asegurado que "está siendo un campeón y un buenísimo enfermo".

Alejandra Rubio ha reconocido que no ha escrito a su primo tras la operación: "Le he preguntado a mi tía"

Además, ha querido agradecerle a su hermana Terelu Campos lo bien que se ha portado con su hijo: "Mi hermana se está cortando estupendamente bien y le ha conseguido cosas que necesitaba".

Carmen ha admitido que lo ha pasado muy mal y que el momento más complicado fue cuando le dio el beso para que se le llevasen a quirófano.

Aunque José María se encuentra bien y en todo momento acompañado de María, todavía tendrá que esperar un tiempo para poder hacer vida normal.

La que no ha llamado a su primo ha sido Alejandra Rubio. "No quería molestarle por si no tenía el móvil, pero le he preguntado a mi tía", ha contado. Carmen Borrego ha sido clara con su sobrina, respondiéndole que puede escribirle "cuando quiera".