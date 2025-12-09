'Vamos a ver' ha podido hablar con la colaboradora, que asegura estar más tranquila tras la operación de su hijo

Carmen Borrego, sobre la inminente operación de corazón de su hijo José María Almoguera: "Estoy preocupada"

José María Almoguera ha tenido que pasar por quirófano tras sufrir un contratiempo que tiene que ver con una enfermedad de corazón que padece desde hace 12 años tras ser diagnosticado del síndrome de Brugada, un trastorno que provoca un latido cardíaco más rápido de lo normal y que impide que la sangre pueda circular de manera efectiva.

Desde que recibió el diagnóstico, el hijo de Carmen Borrego lleva un marcapasos para evitar que pueda padecer una arritmia o descompensación cardíaca, y lo que le ha llevado a tener que intervenirse quirúrgicamente de nuevo es para cambiar el desfibrilador que porta.

La operación se ha llevado a cabo este mismo martes y 'Vamos a ver' ha podido hablar con Carmen Borrego, que ha dado la última hora sobre el estado de salud de su hijo: ''Yo he podido hablar hoy con Carmen un poco y me ha dicho que todo ha salido bien, que ya está mucho más tranquila, que todo ha ido genial'', cuenta Adriana Dorronsoro.

''Ahora se tiene que recuperar. Ahí va a estar Carmen, su madre, bueno y su entorno imagino de enfermeras y que lo importante es que ha salido todo bien y está José María bien y ahora toca recuperarte'', explica la colaboradora sobre cómo se encuentra el sobrino de Terelu Campos.

Hace tan solo unos días, Carmen Borrego hablaba abiertamente sobre la operación de su hijo: "Estoy preocupada como cualquier madre que su hijo tiene que someterse a una opera quirúrgica. No quiero hablar de cuándo es la operación ni de qué es porque creo que le corresponde a quien le corresponde. Como sabéis metí la pata con un embarazo y no la voy a meter con la operación. Es un problema de corazón grave, pero llevamos conviviendo tiempo con él".