Edu emocionó a todos al explicar por qué sus hijos le entregaron a estos dos muñecos

El sillón apenas había calentado cuando llegó uno de esos momentos que hacen que ‘Agárrate al sillón’ sea mucho más que un concurso: un lugar donde las historias personales también juegan.

Edu, un concursante llegado desde Miño, un pueblo de A Coruña, entró con una sonrisa enorme… y dos acompañantes muy especiales: Buzz Lightyear y Woody, los protagonistas de la película 'Toy Story'.

La historia de los 'amuletos'

El presentador los reconoció al instante, pero pidió al concursante que contara qué hacían esos dos muñecos en el plató de 'Agárrate al sillón': “Yo sé lo que son… pero cuéntanos, ¿por qué los has traído?”. Y ahí Edu no pudo evitar emocionarse.

El concursante gallego contó que los muñecos eran los juguetes favoritos de su hijo Yago cuando tenía dos años. Pero su valor sentimental es aún mucho mayor por la historia que guardaban:

“Cuando nació su hermana, la pequeña tuvo problema al nacer y tuvo que estar en neonatos. Yago le puso los muñecos en su cuna para ayudarla a salir adelante”. Una imagen preciosa que Edu recordó en pleno plató, con la emoción rompiendo la voz.

“Desde aquella, siempre nos acompañan”, confesó mientras que el plató dedicaba un aplauso a sus pequeños.