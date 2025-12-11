El presentador ha desatado las risas del concursante con su reacción a su manía con cubiertos y vasos

Este jueves, José ha sido uno de los concursantes que han jugado por arrebatarle el sillón al campeón Justo de Castro. Es actor experto en papeles de policía y en su paso por 'Agárrate al sillón' nos ha contado varias cosas sobre él que nos han permitido conocerle mejor.

En primer lugar, y antes de enfrentarse a su primera pregunta, Eugeny Alemany le ha preguntado de dónde venía. José ha respondido orgulloso al instante: "Vengo del mejor barrio de Málaga, que es El Palo. Hay que promocionarlo".

Acto seguido, el presentador, de la misma manera que había hecho con el resto de concursantes, le ha preguntado si, al igual que los demás, también tenía alguna manía peculiar: "Tú tienes tu manía con los cubiertos y los vasos", ha adelantado Eugeny.

La manía de José

"Tampoco es una gran manía que tenga que cumplir cien por cien pero, si puedo, intento coger los mismos siempre. Tengo mis favoritos y entonces intento coger siempre los mismos", ha contado. "Eso es de un niño de ocho años, José. Mis hijos tenían sus cubiertos, uno el de Rayo McQueen, el otro tenía el de no sé qué...", ha bromeado el presentador.

Pero aún había más: "Yo tengo el del Real Madrid", ha añadido José. "¿Me estás diciendo que un señor como tú ya, con canitas en la barba, tiene unos cubiertitos del Real Madrid como si fueras un niño?", ha bromeado una vez más Eugeny desatando las risas del concursante.