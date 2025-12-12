Mayka y su hija, Miriam del Mar, han retomado el contacto tras décadas separadas en 'El diario de Jorge'

Mayka, de Almería, ha acudido a 'El programa de Jorge' y ha visto una imagen de su hija, Miriam del Mar, cuando era tan solo una niña. La madre, profundamente conmocionada al ver la fotografía, apenas podía articular palabras. La mujer contó que la separación llegó cuando la pequeña tenía apenas nueve o diez años.

El motivo fue que el padre, enfermo de cáncer, le pidió a la madre que dejara a la niña con él y su familia paterna durante sus últimos meses de vida: "Me daba cosa… estaba malito. No quería dejarla, pero la dejé", confesó entre sollozos.

Tras el fallecimiento del padre, la madre intentó recuperarla, pero la hija estaba ya en el entorno de la familia paterna. Durante tres décadas, Miriam creyó que su madre la había abandonado: “Alguna vez me dieron algún mensaje, pero otras no… Yo también me cerré. Me volví egoísta, decía que no quería saber nada”, confesó Miriam en el programa.

Miriam decidió quedarse con la familia paterna y creció con la culpa de haber perdido a su madre. La hija relató que incluso llegó a testificar en un juicio pidiendo quedarse con sus tíos: “No fui consciente hasta meses después… y entonces me sentí culpable. Pensaba: he perdido a mi madre”, admitía.

Varias décadas sin tener relación

Después de mucho tiempo, hace ocho años se reencuentra con su madre y le enseña las cartas que ella le enviaba en la infancia y que contestaba: "Alguna vez llamaba y no tenía respuesta", reconocía ella, descubriendo la realidad de su distanciamiento. Ahí se dio cuenta de que su madre no le había abandonada.

Un reencuentro lleno de emoción

En ese momento, Jorge Javier Vázquez ha pedido a Mayka que entrara en plató para reencontrarse con su hija con el objetivo de recuperar el tiempo perdido que no pudieron disfrutar en el pasado. Además, Miriam se ha querido disculpar con su propia madre: "Te pido perdón porque yo en aquella época era muy pequeña y no hemos tenido ese apego", explicaba. Su madre, Mayka, le ha dicho que ella no tiene la culpa.

También, Miriam le ha mandado un mensaje muy emotivo: "Cuando volvimos a hablar te dije que nada ni nadie nos va a separar nunca", afirmaba la hija. Mayka, ha repetido las palabras de Miriam y ambas se han fundido en un abrazo muy especial.