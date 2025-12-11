Miguel Salazar Madrid, 11 DIC 2025 - 20:43h.

Jorge cuenta en 'El diario de Jorge' cómo consigue hacer más amena la Navidad a los más desfavorecidos

Entre tantas cenas y gastos de Navidad, hay un sector de la población que no disfruta estas fechas de la misma manera. Son las personas sin hogar, un colectivo que según datos de organizaciones como Cáritas podría reunir a unas 40.000 personas en España. Pero, por suerte, existen personas como Jorge (66 años, Madrid), que intentan que en Nochebuena tengan una compañía y un alimento que llevarse a la boca.

Este hombre lleva liderando la iniciativa 'Nadie sin cenar' desde hace 12 años. La capital se llena de voluntarios que lo dan todo por los más desfavorecidos y se alejan del egoísmo. Jorge cuenta cómo surgió la campaña.

"Fue un día en la Plaza Mayor. Hacía frío, vi a gente joven repartiendo cafés y pensé que era el mejor momento para hacer algo distinto", relata en 'El diario de Jorge'. Desde entonces, intenta hacer que la cena en la que se reúnen miles y miles de familias por todo el país llegue de verdad a todos los sitios. "Intentamos hacer lo mejor posible, repartimos 500 cenas con un grupo de voluntarios. Este año vamos a llegar a los 2.000", relata como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Jorge cree que las personas sin hogar "son los invisibles" de la sociedad. "Para nosotros la cena es una excusa para la compañía y que se enteren de sus historias que son muy bonitas", dice refiriéndose a los voluntarios que ayudan.