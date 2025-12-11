María José acude a 'El diario de Jorge' para encontrar a su familia biológica y compartir su dura infancia

‘El diario de Jorge’ localiza a su hermana mayor, a la que no conocían: “Me ha impactado verlos, aunque para mí son desconocidos”

María José ha acudido al programa de 'El diario de Jorge' para hacer un llamamiento para encontrar a su familia biológica y compartir su trágica infancia en la familia de acogida que tuvo. Según explicó, su adopción no fue un acto de amor, sino una operación económica: “Yo simplemente era una transacción. Me sacaron de donde estaba para que los hermanos y el marido de mi madre adoptiva no se quedaran con su herencia”, contaba.

Además, ha asegurado que su llegada a aquel hogar fue una especie de “movimiento estratégico”, y que ella misma llegó a escuchar que había costado “trescientas mil pesetas”. A pesar de la posición acomodada de la familia, su infancia estuvo marcada por el abandono y el miedo: “Me trataban como un estorbo. Mi madre adoptiva empezó a beber, y mi padre le pegaba. Yo crecí en ese ambiente, viendo violencia cada día”, admitía.

Su día a día se convirtió en “un verdadero infierno”, ya que en ocasiones regresaba del colegio y nadie le abría la puerta. “Dormía arriba, donde el ascensor queda anclado. Me tapaba como podía. Por la mañana oía a la gente y me iba a la parada del autobús sin comer”, relataba.

"Vivía con miedo"

"Le pregunté a mi padre si alguna vez me había querido y nunca me respondió", reconocía Pepa con la voz temblorosa de la emoción. También sufrió miedo constante. Su habitación estaba al fondo del gran ático donde vivían, y recuerda encogerse sobre el colchón, agarrándolo con las manos para sentir seguridad: “Me encerraban. Vivía con miedo”.

María José descubrió que era adoptada durante una pelea entre sus padres adoptivos. Años después, una monja del colegio privado al que fue enviada tras la muerte de su madre se lo confirmó sin rodeos: “Sí, señora, tú eres hija adoptiva”. Aquello la marcó profundamente: “Estuve tres o cuatro meses sin querer salir con los hermanos de mi madre. Sentía que no era de nadie”, admitía visiblemente emocionada.

Todos los datos que conoce sobre su familia

María José nació el 1 de julio de 1963 en Salamanca y consiguió información sobre su familia biológica cuando ya era adulta: "Mi madre se llama Rosa o Rosario, mi tía Teresa y mis abuelos Rosario y Jacinto. Creo que era vasco", contaba en el programa.

Al mes de nacer, relataba, la llevaron a una casa de acogida de los hermanos Almeida, y su adopción la realizó la Falange. Además, ha contado que su familia biológica tenía un quiosco en la zona: "Mi madre y yo somos dos gotas de agua. Llevo desde los 13 años intentando conocer mi origen", explicaba ella.

Además, les ha mandado un mensaje: "Me gustaría si me podéis ayudar porque he ido muchas veces. Deseo conoceros y, por mi enfermedad, me gustaría saber a dónde pertenezco. Si alguien me reconoce, por favor, ayudadme", terminaba.

Si recibes alguna información vinculada a este caso u otro, 'El diario de Jorge' dispone de un número de teléfono (646 007 365) al que puedes contactar para reportar cualquier dato que resulte clave en la investigación.