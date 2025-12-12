Jorge Javier y las dos invitadas protagonizan un divertido momento hablando coreano en 'El diario de Jorge'

'El diario de Jorge' no deja de sorprendernos. En esta ocasión, Amparo llevó al programa a su amiga Jenny, de Valladolid, para conocerse por primera vez en persona después de que el k-pop les uniera hace unos meses a través de las redes sociales: "Monté un club de fans y conocí a Jenny, que es una de las mejores personas que hay", explicaba.

Entre sus planes, está aprender coreano y viajar el año que viene a Corea del Sur. Amparo, de Valencia, confesó su devoción por BTS, el famoso grupo surcoreano que arrasa en todo el mundo: "Sus letras transmiten muchísimo", explicaba con entusiasmo. Lo que empezó como una confesión inocente terminó convirtiéndose en una auténtica “clase exprés” de coreano en directo en el plató.

Acto seguido, Jorge Javier Vázquez le pidió a Amparo que le mandara un mensaje en coreano a su amiga Jenny. El presentador le pidió a la vallisoletana que escuchara atentamente un mensaje que tenía que darle la persona que le había llevado al programa.

"Hombre, ahora sí"

La chica reaccionó de inmediato: “Saranghae sé lo que significa… te quiero”, afirmaba Jenny al escuchar la primera parte del mensaje. Jorge Javier Vázquez y la invitada no sabían descifrar más que onomatopeyas en ese mensaje. El presentador le pidió que siguiera escuchando el mensaje para intentar descifrar qué le querían decir.

Ni la propia fan logró entenderla al principio: “Estamos con lo básico, Jorge”, admitió entre risas, mientras el presentador bromeaba con que quizá le estaban ofreciendo “un pincho de tortilla o un pepito de ternera”. Jorge Javier pidió que dijeran la frase entera: "Hombre, ahora sí", afirmaba bromeando.

Se conocen en persona tras unirse por su pasión

Finalmente, reveló que significaba el mensaje que le estaban mandando: "Dice que quiere conocerte y que te quiere mucho, Jenny", afirmaba el presentador, preguntándole quién creía que se encontraba detrás de este mensaje en coreano. La invitada comenzó a especular sobre quién podría ser la persona que le hablaba en este idioma.

En ese momento, el Jorge Javier dio paso a su amiga, Amparo, y ambas se fundieron en un ilusionante abrazo. Un momento tierno, divertido y muy K-popero que conquistó a todos los presentes, demostrando que la pasión por la música traspasa idiomas… ¡y pantallas!