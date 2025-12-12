La invitada relata sin remordimientos en ‘El tiempo justo’ cómo fue infiel a su marido el mismo día de su boda en un cuarto anexo al banquete

La tarde en ‘El tiempo justo’ vivió uno de sus momentos más sorprendentes con la aparición de Soledad Marín, una mujer que decidió romper su silencio y revelar que fue infiel a su marido el mismo día de su boda… y nada menos que con el mejor amigo del propio novio. Su relato, cargado de naturalidad, desparpajo y cero arrepentimiento, dejó al plató en absoluto desconcierto.

Soledad entró en el programa explicando su motivación de forma directa: “Tenía dos sueños: vestirme de blanco y tirarme a su mejor amigo”. Según explicó, el deseo no era nuevo. Llevaba tiempo fantaseando con el amigo de su futuro esposo, aunque no había planeado que sucediera precisamente en su boda. Sin embargo, la situación “fluyó”.

Una mirada, una canción… y un cuarto al lado del banquete

La invitada detalló cómo ocurrió todo: el banquete estaba en marcha cuando, tras el vals, comenzó a sonar una canción que, según ella, tenía un significado especial entre ambos. Ahí se encendió la chispa:

“Nos miramos, sonó nuestra música y nos fuimos al cuarto de atrás. Fue salvaje y romántico. Luego salí como si nada y continué con mi boda”. Nadie sospechó nada. Ella regresó a la celebración con absoluta normalidad.

Soledad aseguró que su matrimonio apenas duró un año: “Me aburrí y me separé”. Tiempo después, su ya exmarido se enteró de la infidelidad. Ella no recuerda haberlo confesado directamente, pero sí admite que lo confirmó cuando él lo preguntó. La relación entre los dos hombres, como era de esperar, también terminó rota.

La invitada defiende su comportamiento

La frase que más desconcierto generó en el plató llegó cuando Soledad defendió su comportamiento: “¿Infiel? Solo una vez. Yo soy muy fiel”.

Los colaboradores reaccionaron entre incrédulos y divertidos ante la contradicción, a lo que Soledad insistió que, tras cumplir su “fantasía”, no volvió a repetir ninguna infidelidad.

El programa también quiso saber qué ocurrió con la esposa del amante, quien se encontraba en la boda: “Estaba cenando en el banquete. Jamás pasó nada entre ella y mi marido”. El plató quedó helado al confirmar que la mujer estaba literalmente a pocos metros mientras ocurría la infidelidad.