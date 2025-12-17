Justo de Castro, imparable frente al tema de ‘El Ártico’ en ‘Agárrate sillón’

El campeón sigue agarrado al sillón un programa más y acumula 48 victorias seguidas

Una tarde más, Justo de Castro ha vuelto a brillar en el gran duelo final de ‘Agárrate al sillón’. En esta ocasión, el campeón ha demostrado ser imparable en el tema de ‘El Ártico’ y ha vuelto a sumar 25 puntos.

Pepa, la oponente número 48 de Justo de Castro, ha llegado al gran duelo final muy tranquila y ha respondido con gran seguridad a sus preguntas relacionadas con el Museo Thyssen, pero nada que ver con la rapidez y contundencia que ha demostrado una tarde más, Justo de Castro.

El campeón de ‘Agárrate al sillón’ se ha mostrado imparable en sus respuestas y ha vuelto a conseguir 25 puntos, la victoria y seguir agarrado al sillón. Justo de Castro cuenta ya con 48 victorias en el programa presentado por Eugeni Alemany y un premio acumulado de 206.700€.