Justo de Castro supera la barrera de los 200.000€ en ‘Agárrate al sillón’

El campeón se enfrenta en un trepidante duelo final a Saulo, el primer concursante repescado del programa presentado por Eugeni Alemany

El magistral casting en directo de Eugeni Alemany en ‘Agárrate al sillón’: “A Dios pongo por testigo…”

Justo de Castro se ha enfrentado a su programa 47 en ‘Agárrate al sillón’ y ha vuelto a hacer historia de la televisión. El concursante se ha enfrentado al primer repescado del concurso y no lo ha tenido nada fácil para seguir agarrado al sillón y superar la barrera de los 200.000€ ganados.

Saulo ha sido el primer concursante repescado de ‘Agárrate al sillón’ y el hombre que le ha puesto las cosas muy complicadas a Justo de Castro en el gran duelo final. Por primera vez, un concursante ha regresado al programa para volver a vivir una experiencia que asegura que se le pasó demasiado rápido. Con la sabiduría de ser repetidor, Saulo ha llegado al gran duelo final y se ha batido en un complicado duelo con el campeón.

Justo ha tenido claro que el tema que le daba era ‘¿Dónde están las llaves?’ y él se ha quedado con ‘Fronteras’, dos temas complejos que han resultado ser muy emocionantes. Saulo se ha mostrado muy seguro en sus respuestas y Justo ha temido que su rival podría haberle superando alcanzando los 22 puntos. Descubre cómo ha sido el gran momento y la cara del campeón al saber que ya cuenta con 47 victorias y 204.600€ en su poder.