El presentador demuestra a un joven director de cine que tiene dotes para la comedia y el drama

Eugeni Alemany se ha sorprendido al saber que Marcos, uno de los oponentes de Justo de Castro en ‘Agárrate al sillón’ se dedicaba al mundo del cine y ha querido saber por qué no había pensado en él para algún papel protagonista. El presentador el ha demostrado en directo que dotes interpretativas le sobran.

Al saber que Marcos, uno de los concursantes de ‘Agárrate el sillón’ quería el dinero del premio para distribuir un cortometraje cinematográfico, Eugeni Alemany, en tono de broma ha querido saber por qué no había contado con él para algún papelito en su film y cuando el concursante le ha dicho que se trataba de un drama, le ha confirmado que él también tiene dotes dramáticas en su repertorio.

Con muchísimo sentido del humor, el presentador se ha metido en el papel de Escarlata O´Hara en la oscarizada película ‘Lo que el viento se llevó’ para demostrarle que es bueno en cualquier registro.