El presentador se cae al suelo ante la inesperada respuesta de una concursante del programa

Sin previo aviso y tras escuchar la palabra “Madrid”, Eugeni Alemany, el presentador de ‘Agárrate al sillón’ ha sufrido un vahído y ha caído al suelo de rodillas, impresionado con la respuesta de la concursante. No podía creer lo que estaba escuchando.

Convencido de que era una pregunta muy sencilla y de que la concursante la iba a acertar, Eugeni Alemany ha formulado la pregunta: “Una sueca vive en Suecia, pero si es sueca vive en Sueca, ¿En qué provincial española vive?”. Marta no se lo ha pensado dos veces y ha soltado un “Madrid”, dejando al presentador sin aliento.

Eugeni Alemany ha caído de rodillas y agarrándose cómo ha podido ha exclamado un “Me ha dado un vahído, por favor”. Marta ha entendido que había dicho una barbaridad y el presentador le ha explicado que Sueca: “Es mi pueblo, cuando vais los madrileños a Cullera, el pueblo de antes es Sueca”.

