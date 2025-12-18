Miguel Salazar Madrid, 18 DIC 2025 - 21:53h.

Laura se encuentra desolada por el conflicto que tiene en casa: "Dice que visto como un chico"

Laura está totalmente devastada. El nivel de hartazgo por su problema familiar con su madre le ha llevado a contar su historia en 'El diario de Jorge'. "Los teléfonos se están cayendo", le comentaba Jorge Javier tras haber relatado su duro testmonio.

Esta joven de 18 años viene del pueblo cacereño de Valdelacasa de Tajo. Asegura que su madre no le aceptaría en caso de que tuviese novia, y que su rechazo empieza ya por lanzar críticas a su forma de vestir. "Dice que visto como un chico y me dice una palabra como una 'machorra'", cuenta.

Sin embargo Laura, al escuchar a su madre mostrar su poca capacidad de aceptación hacia personas que se alejan de lo normativo, decide no callarse aunque reconoce su frustración y dolor por sus frases. "Me encierro en la habitación a llorar porque me duele. Le he dicho que los comentarios sobran", relata.

Jorge Javier, a la madre de Laura: "Hay algo que resolver"

Ester tampoco aceptaría que algún día saliese con una mujer. Y lo más difícil para la joven está siendo encontrar a alguien con quien compartir su historia. Dice que no tiene a nadie, ni amigos ni en su entorno familiar.

Esther, su madre, ha entrado en el plató intentando tranquilizar a su hija en mitad del llanto. "¿Tranquila, vale? Que voy a estar contigo y te voy a agarrar de la mano", le traslada. Jorge Javier Vázquez no ha dudado en decirle a Esther que existe forma de solucionar el problema.

"Me parece muy positivo que digas me cuesta asimilarlo. Es mejor decir reconozco que me cuesta asimilarlo", le dice después de que la mujer no se esconda en sus críticas a su hija. "Hay algo que resolver, porque sino se producirá una separación importante entre tu hija y tu que va a ser insalvable", apostilla Vázquez. "Si te sientes incapaz de pedir ayuda hay un montón de profesionales que te pueden ayudar, pero se encuentra sola, está sufirendo y es tu hija", concluye.