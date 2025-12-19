Así ha sido el momentazo entre el presentador de 'Agárrate al sillón' y el agente inmobiliario "de alto segmento": no te lo pierdas

Eugeni Alemany no ha podido aguantarse la risa durante el último programa de 'Agárrate al sillón' que Telecinco ha emitido este viernes. Y es que el presentador se ha dirigido a uno de los concursantes llamado Jordi, agente mobiliario de "alto segmento", y tras un intercambio de palabras con él, este ha confesado un talento oculto... muy pero que muy inesperado por todos.

En primer lugar, Jordi ha desvelado el precio más alto por el que ha venido una casa: 2.600.000 euros. Una casa que según él tenía muy buenos acabados, vistas y, sobre todo, muchos metros cuadrados. Tras cortarle Eugeni Alemany, el concursante ha bromeado: "No he terminado". Además, ha señalado que su perfil de cliente son personas con "alto poder adquisitivo".

Pero la conversación entre ambos no acabaría ahí. Eugeni Alemany le ha planteado una preguntado a Jordi que este no se esperaba: "¿Manualidades haces? ¿Pintas o algo?". "No tengo ese talento", ha señalado, ante lo que Eugeni Alemany le ha comentado si tiene otros talentos y la respuesta de este no ha dejado indiferente a nadie. "Aparco a la primera", ha subrayado el concursante.

"Eso es un buen talento en Barcelona. Y encuentras aparcamiento también, ¿no?", ha añadido el presentador de 'Agárrate al sillón', que no ha podido evitar partirse de risa ante las palabras de Jordi, dejándonos uno de los momentazos del programa sin duda.