Sin previo aviso, Eugeni Alemany ha conseguido dejar a Justo de Castro sin palabras con un increíble regalo por el día de su cumpleaños. Un regalo muy especial, relacionado con su sueño de viajar al Polo Norte y que le ha hecho especial ilusión.

Tras cantarle junto a todo el público del plató el cumpleaños feliz, Eugeni Alemany le ha confesado que ya forma parte de los corazones de todo el equipo de ‘Agárrate al sillón’. El presentador le ha entregado un tierno pingüino de peluche y le ha entregado el certificado de adopción de un pingüino de la Antártida: “Que sepas que hay un pingüino apadrinado en tu nombre y que se llama Castro, Pingüicastro, que puedes ir a visitar con el dinero del premio que tienes acumulado”.

Justo de Castro se ha llevado una bonita sorpresa y no ha dudado en mostrar su alegría abrazando al peluche y mostrar el diploma que justifica la adopción de su pingüino. El campeón no ha tenido ningún problema en confesar públicamente que cumple 46 años.