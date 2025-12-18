La respuesta de una concursante de ‘Agárrate al sillón’ desvela uno de los grandes misterios de la historia de la televisión

Eugeni Alemany sorprende a Justo de Castro con un increíble regalo de cumpleaños en ‘Agárrate al sillón’

La emoción se ha apoderado del plató, Justo de Castro ha sonreído, los oponentes se han mirado entre sí y el público se ha quedado mudo en ‘Agárrate al sillón’ ante la pregunta: “¿Cuántos años tiene el presentador Jordi Hurtado?”.

Con mucha tranquilidad y sin pensárselo demasiado, Fani ha escuchado la pregunta ““¿Cuántos años tiene el presentador Jordi Hurtado?” y ha lanzado un número que podría será al azar o no, pero que ha resultado correcto. Muy sorprendidos, han aplaudido el acierto de la concursante y Eugeni Alemany ha confirmado que efectivamente el carismático presentador de la segunda cadena de RTVE nació un 16 de junio de 1957 y que por tanto tiene…

Un misterio que puedes resolver dándole al Play y descubriendo la verdadera edad del presentador de concursos de televisión que lleva años en antena y cuya edad siempre ha sido un gran misterio.