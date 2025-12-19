El zamorano sigue acumulando victorias a sus espaldas: así ha sido su última hazaña

Eugeni Alemany sorprende a Justo de Castro con un increíble regalo de cumpleaños en ‘Agárrate al sillón’

Justo de Castro suma y sigue en 'Agárrate al sillón'. Al concursante zamorano no hay quien le levante del cotizado sillón y este viernes ha aumentado su bote en 215.700 euros, lo que se traduce en un total ya de 50 victorias a sus espaldas. Y es que su contrincante final no se lo ha puesto nada fácil, puesto que ha estado a punto de cogerle... pero finalmente no lo ha conseguido.

La sexta y última pregunta para el concursante con el que se ha medido en el duelo final (Nico) era la siguiente, a través de la cual, si la acertase, superaría al campeón, optando -como bien informaba Eugeni Alemany- a quedarse el sillón o "negociar un buen precio por él", bromeaba el presentador.

¡Un total de 50 victorias!

"¿Quién cantaba "Escape (THe Piña Colada Song)" en su álbum "Partners in Crime?", era la pregunta a la que Nico respondía que Harry Nilsson, siendo negativa la respuesta. Se trata de Rupert Holmes, lo que provocaba que Justo de Castro aumentaba su bote un total de 4.800 euros, llegando a los 215.700 euros de bote, lo que se ha traducido en un total nada más y nada menos que de ¡50 victorias!