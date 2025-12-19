Así ha sido el divertido momento que ha causado el presentador entre dos invitados al programa

'El diario de Jorge' nos tiene acostumbrados a vivir momentazos únicos, ya sean por las lacrimógenas historias que encontramos, como por las situaciones más cómicas a las que Jorge Javier, como maestro de ceremonias, ayuda. En esta ocasión, tras escuchar la historia de dos amigos, Jorge y Borja, que estaban enfadados por ciertas actitudes de desconfianza en su amistad, el presentador dio un giro al programa.

"¿Estáis solteros?", preguntaba Jorge Javier, como si en 'First Dates' estuvieran. Mientras Borja respondía que él ahora estaba "felizmente" con novia, Jorge admitía estar soltero. En ese momento, el presentador ha aprovechado la oportunidad y le ha presentado a Rebeca, que ha acudido al programa para hablar con su madre, que estaba sentada a su lado.

El alicantino, con un punto canalla, se ha levantado a saludar a la chica con dos besos, a lo que Rebeca ha comenzado a reír. La madre de ella ha advertido al presentador: "Me la estás liando, Jorge", al ver cómo intentaba juntar a los dos invitados en directo. "Pero si yo te estoy haciendo un favor, te la quiero quitar de encima", afirmaba Jorge Javier tras escuchar los encontronazos que tienen ambas en la convivencia.

Conquistando a su suegra

Al descubrir que la mujer que estaba sentada al lado de Rebeca era su madre, Jorge no ha dudado ni un segundo en levantarse y saludarla también de una forma cariñosa y cercana: "Por aquí vas bien", decía ella mientras se daban dos besos, desatando los gritos y aplausos del público. JJ le ha dicho a la madre que con esa seguridad le ha conquistado.

"El chico es guapo. Me pones al lado a un tío grande, pues claro...", afirmaba ella después de que Jorge Javier le dijera que a Rebeca le ha gustado el joven. A continuación, se han cambiado los sitios, quedando Rebeca y Jorge en el sofá y, al lado, la madre de la valenciana y el amigo del alicantino en las butacas. Los dos jóvenes se han quedado hablando mientras 'El diario de Jorge' continuaba con la siguiente historia. ¿Conseguirá Jorge Javier Vázquez que ambos tengan una cita al salir del programa?