Emma dejó de tener contacto con sus familiares de un día para otro: "Tenía planes de viajar a Cuba"

¡Suenan campanas de boda en 'El diario de Jorge'! Miriam le pide matrimonio a su novia con el ritual de las arenas tras compartir su historia

Compartir







Mari Carmen y Alejandra, una madre y una hija, han tenido por fin noticias de Emma, su otra hija y hermana, gracias a 'El diario de Jorge'. Ambas se pusieron en contacto con el programa para conseguir dar con ella y que cenen juntas en Nochebuena. Llevan desde el 20 de noviembre sin saber nada: las tenía bloqueadas en redes sociales y no les cogía el teléfono.

Ahora, su historia ha dado un giro con un mensaje que les ha dejado completamente en shock. "Mamá, hermana, quiero que sepáis que podeis estar tranquilas. Estoy muy bien, necesito tiempo porque necesito reflexionar, estar tranquila. No os preocupéis, el peque y yo estamos muy bien. Hay cosas que me han dolido, a veces se pueden perdonar y a veces no porque el perdón tarda. Podéis estar tranquilas no nos hemos ido de España y os queremos", les ha lanzado en el programa de Telecinco.

Así han reaccionado al impactante mensaje

Ni una ni otra saben a qué se refiere, pero Alejandra ha querido pedirle en directo que intenten estar juntas en Nochebuena para disfrutar en familia y olvidarse de los problemas. "Las personas cometemos errores. Si he cometido alguno, te pido perdón", relata.

Emma dejó de tener contacto con ellas de la noche a la mañana. Su hermana cree que fue el quedarse en Asturias, donde vive con su padre -que no es el mismo progenitor que el de Alejandra-, la "excusa" para no volver a Tenerife.

Su situación familair ha sido complicada, ya que llegó a decirles hace 7 años que no se encontraba bien con ellas. "Nuestra familia se había agrandado. Yo era madre ella, dijo que la casa era pequeña y que veía una carga para nosotros", comparte. Hasta 2023 no volvió a verla. Pero elal seguía viviendo en la otra punta del país y solamente tenían contacto a través de redes sociales.

Ya hace poco más de un mes les avisó, en una llamada, de lo que pretendía hacer en el futuro. "Tenía planes de viajar a Cuba para conocer a su hijo, porque su pareja es de allí", relata Alejandra. Ahora, parece ser que Emma continúa en España pero sin dar motivos de su distanciamiento familiar.