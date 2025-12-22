El curioso motivo que frena a Eugeni Alemany para cumplir su deseo de viajar a Mongolia

El presentador siempre ha soñado con conocer el país, pero hay algo que le ha quitado las ganas

Tras resolver una pregunta sobre la silueta del mapa de Mongolia, Eugeni Alemany, presentador de ‘Agárrate al sillón’, nos ha desvela cuál era su viaje soñado y el motivo que le ha frenado para no poder cumplirlo: “Me han dicho que…”.

¿A qué país asiático pertenece esta silueta? Ha sido la pregunta a la que se ha enfrentado María y que nos ha llevado a conocer el deseo del presentador de viajar a Mongolia: “Mi ilusión ha sido siempre viajar a Mongolia, pero... ¿Sabéis que me ha parado? Me dicen que hay mucho mosquito. Hay mucho mosquito y yo no lo sabía”.

Aprovechando la confesión, el presentador de ‘Agárrate al sillón’ ha querido saber a qué país quería viajar Luis. El concursante le ha confesado que él desea viajar por todo el mundo, pero que tiene una espinita clavada porque se casó en 2021 y por culpa de la pandemia no puedo viajar a Nueva Zelanda de luna de miel. A Eugeni le ha sorprendido y ha advertido a su oponente Guardia Civil: “Igual es este al que estáis buscando”.