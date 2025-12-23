Diego le pide una nueva oportunidad a su ex, Iraida, y ella reacciona de la peor manera posible

Diego, armado de valentía, se ha presentado en el plató de 'El diario de Jorge' con el fin de conquistar a su exnovia, Iraida, después de darse cuenta de que es la persona más especial que ha conocido hasta la fecha y que quiere una "tercera oportunidad". A pesar de que le puso los cuernos con otra chica y ella se enteró a través de un TikTok, él quiere que le perdone y le de otra oportunidad.

Iraida no podía aguantar más en saber quién le había llevado al programa, y al descubrirlo se ha llevado una gran sorpresa: "¿Estoy es verdad?", preguntaba algo molesta al conocer que Diego, su expareja, era quién le había preparado esta sorpresa. "No veo muy buena cara", admitía el joven al ver su reacción.

"Yo quiero pedirte perdón por todo lo que hice en su momento, la cagué bastantes veces y te quiero pedir una tercera oportunidad, si me la quieres dar", afirmaba Diego. Iraida se ha empezado a reír, incrédula por la situación que estaba viviendo y por lo que estaba escuchando de la boca de su exnovio.

"Tiene el nombre de su ex tatuado"

Iraida no daba crédito de lo que acababa de ver: "¿Pero cómo me vas a traer aquí teniendo tatuada a tu ex?", preguntaba estupefacta. Eso ha desatado la sorpresa de todos, pues incluso la presentadora se ha sorprendido cuando ha mostrado el tatuaje con el nombre de Lucía: "Me trae aquí con el nombre de su ex tatuado y se queda más a gusto que un arbusto", decía la joven.

"No sé si darte con el fuego", decía la presentadora antes de intentar justificar a Diego. La situación se ponía cada vez más tensa: "No tienes vergüenza. Me entero por un TikTok que estás quedando con otra", afirmaba Iraida. "El que no arriesga no gana", terminaba diciendo Cristina Lasvignes intentando animar al joven después de que le hayan rechazado en directo.