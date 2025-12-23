'El diario de Jorge' encuentra a Dolores, José Manuel y Juan, hermanos de Rocío

Rocío fue adoptada con siete años después de vivir una infancia muy dura llena de problemas. La invitada ha contado cómo fueron sus primeros años de vida antes de que servicios sociales separaran a ella y sus hermanos de sus padres porque no podían hacerse cargo de los menores: "A partir de ahí, con mi nueva familia mi vida fue muy feliz. Son lo mejor que me ha pasado", reconocía entre lágrimas en 'El diario de Jorge'.

Tras el fallecimiento de su madre, Rocío ha decidido buscar a sus hermanos biológicos con el apoyo de su padre adoptivo. 'El diario de Jorge' ha localizado a sus hermanos: Dolores, Juan y José Manuel, que al recibir la llamada del programa pensaron en ella: "Yo creo que es una hermana que se llevaron hace 33 años. Cuando me llamaron fue en la primera que pensé", decía Dolores, su hermana biológica.

"Siempre hemos querido reencontrarnos"

Dolores, José Manuel y Juan han entrado al plató con la esperanza de que su hermana pequeña, Rocío, se integre en la familia con el resto de los miembros: "Nos hemos preguntado qué será de ella muchas veces. Seguro que nos echa de menos y piensa en nosotros", afirmaba la mayor. En ese momento, Rocío ha entrado y se ha abrazado por primera vez con sus hermanos treinta años después.

Rápidamente le han sacado parecido a su hermana Saray. Los cuatro se han roto entre lágrimas deseando recuperar todo el tiempo perdido. "Siempre hemos querido reencontrarnos con ella", afirmaba Dolores. No han parado los besos y los abrazos. Ahora, los cuatro estaban deseando abandonar 'El diario de Jorge' para ponerse al día.

"Tenía que salir a buscarme la comida"

Hasta los cuatro años vivió con diez hermanos en casa de sus padres biológicos: "La vida era muy mala. Yo de pequeña recuerdo tener que salir a buscarme la comida", reconocía llorando. Rocío recuerda que estaba muy unida con sus hermanos, debido a los problemas que tenían sus padres. Los servicios sociales vinieron a buscar a los menores y se los llevaron.

"Recuerdo ese momento. No pude despedirme de mis hermanos. Mi abuela me escondió en un armario para evitar que nos fuéramos", contaba. A pesar de eso, todos ellos ingresaron en un centro de menores. Ella fue con su hermana Saray: "Yo ahí sabía lo que era una comida, una ducha, una cama. Empecé a ir al colegio", contaba Rocío. Después de eso, a su hermana se la llevan a una familia de acogida y ella se queda en el centro. A partir de ahí perdió la pista de su familia biológica.