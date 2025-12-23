Los colaboradores de 'El tiempo justo' se mojan con sus respuestas sobre los celos en una relación de pareja

Alexia Rivas y Kike Quintana responden si irían a ‘La isla de las tentaciones’ para fortalecer su relación de pareja

'La isla de las tentaciones' es un ejemplo de cómo funcionan las relaciones de hoy en día, aunque no podemos generalizar que todo lo que ocurre en un reality sea siempre lo que pasa cuando dos personas se quieren. Si hay una emoción que perdura a lo largo del tiempo son los celos, que surgen cuando percibimos una amenaza - que puede ser real o imaginaria - en el vínculo que mantenemos con otra persona a la que queremos mucho. Alexia Rivas, que está siguiendo muy de cerca el programa y que sentenció a Darío por su actitud con Almudena, ha analizado junto a Kike Quintana si los celos pueden ser fruto del amor o de una inseguridad.

¿Los celos son señales de amor o inseguridad propia?

Esta es la pregunta que le hemos querido hacer a los colaboradores de 'El tiempo justo' que, basándose en su experiencia, han llegado a la conclusión de que los celos en una relación son "toxicidad absoluta" y Kike Quintana opina que "reflejan lo que tú eres". Alexia va más allá y cree que los celos son fruto de la inseguridad y que "son señal de que una relación no es sana ni es bonita".

Para conocer un poco más a los colaboradores les hemos planteado la opción de conocer todas las interacciones de su pareja con total transparencia o que una parte se quedase en la intimidad y la de Ponferrada en vez de querer ver eso tiene claro lo que prefiere: "Quién busca encuentra. Yo no cogería su móvil para mirar nada. Yo si le cojo su móvil es para hacerme un bizum".

Su compañero de plató cree que siempre es mejor preservar una parte de su intimidad: "Creo que cada uno tiene que tener su sitio, que sea solamente tuyo e íntimo".

Alexia Rivas opina sobre el comportamiento de Helena y Rodri en 'La isla de las tentaciones 9'

La periodista y colaboradora Alexia Rivas se ha pronunciado con contundencia sobre la situación que han vivido de Helena y Rodri en la novena edición de 'La isla de las tentaciones 9' tras los últimos acontecimientos vividos en la convivencia de las parejas en República Dominicana. Rivas, en una entrevista exclusiva para esta web afirma que Helena no está realmente enamorada de Barranco, el tentador con el que ha tenido acercamientos en Villa Playa, y sostiene que su actitud tiene más que ver con una estrategia emocional que con un vínculo sentimental profundo.

